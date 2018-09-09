Мосгоризбирком: Голосование на выборах мэра Москвы продлится до 22 часов

Жители российской столицы могут проголосовать на проходящих сегодня выборах мэра до 22.00. Об этой возможности напомнил представитель Московской городской избирательной комиссии Дмитрий Реут.

- На этих выборах впервые в Москве проголосовать можно до 22.00, - сказал Реут. - Думаю, что актуально в равной степени для всех избирателей, в том числе и для тех, кто едет сейчас в Москву, выезжая с дачи.

В 8.00 были открыты свыше 3 800 избирательных участков. Ход голосования контролируют 3 700 наблюдателей от Общественной палаты Москвы.

За пост московского мэра борются пять кандидатов. Это действующий мэр, самовыдвиженец Сергей Собянин, представитель ЛДПР Михаил Дегтярев, Вадим Кумин (КПРФ), Илья Свиридов («Справедливая Россия») и Михаил Балакин («Союз горожан»).

Ранее в воскресенье «Аргументы недели» писали, что по состоянию на 15.00 явка на выборах приблизилась к 18%. Соответствующие данные в разговоре с представителями средств массовой информации огласил глава Московской городской избирательной комиссии Валентин Горбунов.