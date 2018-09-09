Явка на выборах мэра Москвы к 15.00 приблизилась к 18%

По состоянию на 15.00 явка на проходящих сегодня выборах мэра российской столицы приблизилась к 18%. Соответствующие данные огласил глава Московской городской избирательной комиссии Валентин Горбунов.

«Явка по Москве на 15.00 составляет 17,78%», - сообщил представителям СМИ Горбунов. Он добавил, что на «дачных» участках данный показатель зафиксирован на уровне 42%.

В воскресенье, 9 сентября, горожане выбирают нового градоначальника. На этот пост претендуют действующий мэр, самовыдвиженец Сергей Собянин, кандидат от ЛДПР Михаил Дегтярев, Вадим Кумин (КПРФ), Илья Свиридов («Справедливая Россия») и Михаил Балакин («Союз горожан»).

В 8.00 открылись более 3 800 избирательных участков. Ход голосования контролируют более 3 700 наблюдателей от Общественной палаты Москвы.

На нынешних выборах мэра введено несколько новшеств. Так, время работы избирательных участков продлили с 20.00 до 22.00. Кроме того, избирательные участки организованы на 209 точках вне столицы - в Московской, Калужской, Владимирской и Тульской областях.