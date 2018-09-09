//Новости партнеров
//НАШИ ПАРТНЕРЫ
//Новости marketgid
//новости 24СМИ
//Поп-новости
- Не дождетесь!Измена юного жениха не заставила 38-летнюю звезду отменить свадьбу
- Сати Казанова показала "реальность" семейной жизни с итальянцем
- Недоброжелателям удалось запугать Егора Крида, концерт в Дагестане отменен
- Надежда Михалкова удивила поклонников обручальным кольцом
//Новости news.net.finam.ru
//Сад и огород
//самое читаемое
//Общество 13+
Явка на выборах мэра Москвы к 15.00 приблизилась к 18%
9 сентября 2018, 16:58 [ «Аргументы Недели» ]
По состоянию на 15.00 явка на проходящих сегодня выборах мэра российской столицы приблизилась к 18%. Соответствующие данные огласил глава Московской городской избирательной комиссии Валентин Горбунов.
«Явка по Москве на 15.00 составляет 17,78%», - сообщил представителям СМИ Горбунов. Он добавил, что на «дачных» участках данный показатель зафиксирован на уровне 42%.
В воскресенье, 9 сентября, горожане выбирают нового градоначальника. На этот пост претендуют действующий мэр, самовыдвиженец Сергей Собянин, кандидат от ЛДПР Михаил Дегтярев, Вадим Кумин (КПРФ), Илья Свиридов («Справедливая Россия») и Михаил Балакин («Союз горожан»).
В 8.00 открылись более 3 800 избирательных участков. Ход голосования контролируют более 3 700 наблюдателей от Общественной палаты Москвы.
На нынешних выборах мэра введено несколько новшеств. Так, время работы избирательных участков продлили с 20.00 до 22.00. Кроме того, избирательные участки организованы на 209 точках вне столицы - в Московской, Калужской, Владимирской и Тульской областях.
Воспитатель тигров Михаил Зарецкий (Документальный фильм)
Понравилась публикация? Поддержите издание!5 руб. [ Сказать спасибо ] 25 руб. [ Получить свежий номер на почту ] 490 руб. [ Получить годовую подписку ]
*Получай яркий, цветной оригинал газеты в формате PDF на свой электронный адрес
Оставайтесь с нами. Добавьте нас в "Мои источники" в Яндекс Новостях и мы позаботимся о том, чтобы вы читали только интересный и проверенный контентДобавить в «Мои Источники» в Яндекс Новостях
Обсудить наши публикации можно здесь:
//Подписаться на рассылку эксклюзива от АН
//Политика
//Политика
В Кремле высказались о возможности новой встречи Путина и Эрдогана
//Новости Гнездо.ру
//Политика
//Новости ADWILE
//Новости МирТесен
//Общество
"Желтый" уровень погодной опасности в Москве продлен на 10 сентября
На дне Тихого океана ученые обнаружили следы внеземной техники?
//Спорт
Дмитрий Черышев прокомментировал антидопинговое расследование по делу сына
//Новости партнеров
//В мире
//Политика
Кадыров поздравил с избранием самого молодого губернатора России
Не дождетесь!Измена юного жениха не заставила 38-летнюю звезду отменить свадьбу
//Новости СМИ2
//Политика
//Общество
//В мире
Франция намерена ответить, если в Сирии будет применено химоружие
//Новости Redtram
//Политика
Москвичка заплатит штраф за попытку повторно проголосовать на выборах мэра
Недоброжелателям удалось запугать Егора Крида, концерт в Дагестане отменен
//Общество
Синоптик: сегодняшний день станет "прощальным аккордом" лета в Москве
//Политика
//В мире
Франция намерена потратить более 3,5 млрд евро на обновление оборонных спутников
//В мире
Болгарская делегация заявила, что Крым навеки останется российским
//Мнение
//В мире
Эксперт оценил информацию о переброске бронекатеров Украины в Азовское море
//Спорт
Теннисистка Серена Уильямс обвинила в сексизме судью финала US Open
Bloomberg: Россия имеет множество возможностей защитить рубль
//Общество
Виновник смерти премьер-министра Абхазии был под действием запрещенных веществ
//Общество
Вернувшийся из Сирии премьер-министр Абхазии погиб в ДТП по пути домой