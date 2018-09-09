Медведев поздравил Алишера Усманова с днем рождения

Премьер-министр Российской Федерации Дмитрий Медведев в воскресенье поздравил Алишера Усманова с 65-летием. Об этом говорится в телеграмме, опубликованной на сайте кабинета министров.

Он отметил, что выдающиеся организаторские способности и богатый опыт Усманова позволяют ему на протяжении многих лет оставаться одним из лидеров российского бизнеса.

Алишер Усманов - российский бизнесмен, владелец издательского дома "Коммерсантъ", а также основатель USM Holdings, владелец "Металлоинвест", "Мегафон", Mail.ru Group.