Медведев поздравил Алишера Усманова с днем рождения
9 сентября 2018, 16:53 [ «Аргументы Недели» ]
Премьер-министр Российской Федерации Дмитрий Медведев в воскресенье поздравил Алишера Усманова с 65-летием. Об этом говорится в телеграмме, опубликованной на сайте кабинета министров.
Он отметил, что выдающиеся организаторские способности и богатый опыт Усманова позволяют ему на протяжении многих лет оставаться одним из лидеров российского бизнеса.
Алишер Усманов - российский бизнесмен, владелец издательского дома "Коммерсантъ", а также основатель USM Holdings, владелец "Металлоинвест", "Мегафон", Mail.ru Group.
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