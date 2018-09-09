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От врача в Казани мужчина узнал о своей "беременности"
9 сентября 2018, 15:14 [ «Аргументы Недели» ]
35-летний житель Усть-Каменогорска, обратившийся в Казани к нефрологу по поводу болей в животе, узнал из заключения врача, что у него беременность. Родственник мужчины опубликовал заключение в соцсетях.
"Живот увеличен согласно срокам беременности, пошевеления ощущает", - написано в медкарте.
Представителям больницы пришлось сделать официальное заявление. Они объяснили, что эта запись появилась случайно. В этот день специалист ранее осматривал беременную женщину, и фраза попала в "мужское" заключение из предыдущего, сообщает readovka.news. Так что это результат путаницы в документах.
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