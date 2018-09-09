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Венедиктов рассказал об очередях на «дачных» избирательных участках
9 сентября 2018, 14:20 [ «Аргументы Недели» ]
На «дачных» избирательных участках на выборах мэра российской столицы в различных регионах наблюдаются очереди. Такую информацию сотрудникам СМИ предоставил руководитель Общественного штаба по наблюдению за выборами, глава комиссии Общественной палаты Москвы по развитию гражданского общества Алексей Венедиктов.
Согласно сведениям, озвученным Венедиктовым, на пяти участках в Тульской области по состоянию на 12.00 была зафиксирована явка 19,1%, на пяти участках во Владимирской области данный показатель составил 32,1%. Как и ожидалось, наблюдаются очереди из голосующих. В настоящее время подсчитывается явка на подмосковных и калужских участках.
Москвичи в воскресенье, 9 сентября, голосуют на нового мэра. Выборы совпали с Днем города. На каждом участке создана праздничная атмосфера: помещения украшены, около многих участков организованы различные развлечения и мастер-классы, обустроены кафе.
На выборах введены несколько новшеств. Так, 209 избирательных участков организованы вне территории города - в Московской, Калужской, Владимирской и Тульской областях.
Ранее сегодня сообщалось, что мэр Сергей Собянин рассказал, какие чувства он испытывал при голосовании.
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