Сегодняшний день станет "прощальным аккордом" климатического лета в Москве. Об этом днем воскресенье, 9 сентября, рассказал журналистам ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец.

По словам синоптика, климатическое лето в 2018 году оказалось почти на месяц длиннее нормы. Тишковец подчеркнул, что с завтрашнего дня в столице "посвежеет", температура воздуха составит 21-23 градуса выше нуля. В беседе с RT специалист уточнил, что в середине недели погода и вовсе испортится – в город придут ливневые дожди, вследствие чего температура опустится до 17-20 градусов.