В Москве завершается фестиваль «Цветочный джем»
9 сентября 2018, 13:26 [ «Аргументы Недели» ]
9 сентября в Москве фестиваль «Цветочный джем» подходит к концу. Заметим, что фестиваль проходит не только в центре столицы, но и по всей Москве. В городе работает более полутора тысяч площадок.
На фестивале любители садоводства смогут приобрести цветы в горшках, семена, а также принять участие в мастер-классах и конкурсе цветников.
Детей и взрослых приглашают принять участие в спортивных играх. Они проводятся бесплатно. Об этом сообщает НСН.
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