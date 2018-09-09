В Москве завершается фестиваль «Цветочный джем»

9 сентября в Москве фестиваль «Цветочный джем» подходит к концу. Заметим, что фестиваль проходит не только в центре столицы, но и по всей Москве. В городе работает более полутора тысяч площадок.

На фестивале любители садоводства смогут приобрести цветы в горшках, семена, а также принять участие в мастер-классах и конкурсе цветников.

Детей и взрослых приглашают принять участие в спортивных играх. Они проводятся бесплатно. Об этом сообщает НСН.