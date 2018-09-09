Сергей Собянин: Сегодня я чувствовал себя как на экзамене
9 сентября 2018, 13:04 [ «Аргументы Недели» ]
Мэр Москвы Сергей Собянин рассказал, какие чувства он испытывал при голосовании на выборах градоначальника. Соответствующая запись появилась в блоге Собянина на его персональном сайте.
Политик признался, что волновался, когда делал свой выбор. Как отметил Собянин, он ощущал себя в школьном здании, в котором расположен избирательный участок №90, как на экзамене, к которому готовился всю жизнь или как минимум последние пять лет. Также, по словам мэра, он испытывал волнение, потому что, проголосовав, еще раз подтвердил свою готовность и решимость в случае избрания работать дальше ответственно и добросовестно – на благо Москвы и ее жителей.
«Это последний возможный срок, и у тебя начинается обратный отсчет. Время становится все более осязаемым, с каждым днем его становится все меньше, а дел меньше не становится, и очень хочется успеть сделать как можно больше», - заключил Сергей Собянин.
В воскресенье, 9 сентября, в Москве проходят выборы мэра. В городе и за его пределами открыто более 3 800 избирательных участков. Они будут работать до 22.00.
Воспитатель тигров Михаил Зарецкий (Документальный фильм)
Понравилась публикация? Поддержите издание!5 руб. [ Сказать спасибо ] 25 руб. [ Получить свежий номер на почту ] 490 руб. [ Получить годовую подписку ]
*Получай яркий, цветной оригинал газеты в формате PDF на свой электронный адрес