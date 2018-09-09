"Желтый" уровень погодной опасности в Москве продлен на 10 сентября

Синоптики продлили "желтый" уровень погодной опасности в Москве на понедельник, 10 сентября. Согласно последней информации, в столице завтра сохранится высокая вероятность возникновения пожаров.

Метеорологи отметили, что погода в городе будет потенциально опасной, поскольку температура воздуха составит 21-23 градуса выше нуля. Как отмечает РИА "Новости", в первый день новой неделе в Москве будет облачно, но с прояснениями. Осадков не ожидается.

Жителям и гостям столицы рекомендуют в дневное время брать с собой воду, а также не забывать о теплой одежде для вечера – столбики термометров будут показывать 13-19 градусов.