"Желтый" уровень погодной опасности в Москве продлен на 10 сентября
9 сентября 2018, 12:25 [ «Аргументы Недели» ]
Синоптики продлили "желтый" уровень погодной опасности в Москве на понедельник, 10 сентября. Согласно последней информации, в столице завтра сохранится высокая вероятность возникновения пожаров.
Метеорологи отметили, что погода в городе будет потенциально опасной, поскольку температура воздуха составит 21-23 градуса выше нуля. Как отмечает РИА "Новости", в первый день новой неделе в Москве будет облачно, но с прояснениями. Осадков не ожидается.
Жителям и гостям столицы рекомендуют в дневное время брать с собой воду, а также не забывать о теплой одежде для вечера – столбики термометров будут показывать 13-19 градусов.
Воспитатель тигров Михаил Зарецкий (Документальный фильм)
Понравилась публикация? Поддержите издание!5 руб. [ Сказать спасибо ] 25 руб. [ Получить свежий номер на почту ] 490 руб. [ Получить годовую подписку ]
*Получай яркий, цветной оригинал газеты в формате PDF на свой электронный адрес