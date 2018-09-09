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Ученые назвали 5 мифов о болезнях сердца, от которых давно пора отказаться
9 сентября 2018, 11:36 [ «Аргументы Недели» ]
Ученые развенчали самые распространенные мифы о сердечно сосудистых-заболеваниях. После длительного изучения истории болезней пациентов, они пришли к выводу, что существует 5 основных заблуждений, от которых давно пора отказаться.
Миф №1 о генетической природе сердечно сосудистых-заболеваний. Принято считать, что такие болезни передаются по наследству. И если ваши родственники страдали аритмией или перенесли инфаркт, то и вас ждет сия неминуемая участь. На сама деле это не так! Состояние вашего сердца напрямую зависит от образа жизни, нежели от генетической предрасположенности. Физическая активность и правильное питание помогут избежать риска заболевания.
Миф №2 о гендерных особенностях заболевания. Долгое время утверждалось, что что сердечно-сосудистая система чаще всего страдает у мужчин, чем у женщин. В реальности это оказывается далеко не правдой! С возрастом предрасположенность к болезням сердца и сосудов одинаково проявляется как у сильной половины человечества, так и у дам.
Миф №3 о том, что болезнями сердца страдают только старики. Неправильный ораз жизни в детские годы, излишняя полнота и недостаток физических нагрузок создает благоприятные условия для развития серьезных недугов, которые вполне могут поразить и сердце еще совершенно молодого человека.
Миф №4 о том, что болезни сердца у человека следуют после проблем с давлением и гипертонией. Дело в том, что сам эти заболевания не всегда удается диагностировать. Каждый день мире умирают около 7,5 миллионов человек от гипертонии, но большинство из них даже не подозревали, что больны.
Миф №5 о симптомах. Большинство людей уверены, что инфаркт начинается с острой боли в груди. Но это не всегда именно так! У некоторых людей симптомами инфаркта становятся тяжелое дыхание, рвота и боль в плече, пишет oane.ws. Так что будьте блительны!
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