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Безопасность на выборах губернатора Подмосковья обеспечивают 12 тыс. полицейских
9 сентября 2018, 09:46 [ «Аргументы Недели» ]
Безопасность граждан в рамках выборов губернатора Подмосковья в воскресенье, 9 сентября, обеспечивают более 12 тысяч полицейских, а также сотрудники Росгвардии и частных охранных предприятий.
Глава управления информации и общественных связей главного управления МВД Московской области Татьяна Петрова подчеркнула, что при подготовке к проведению выборов специалисты провели тщательные проверки в местах голосования и на прилегающих территориях.
Как уточняет сегодня РИА "Новости", к данному процессу привлекались служебные собаки, а также применялись современные технические средства.
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