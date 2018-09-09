Безопасность на выборах губернатора Подмосковья обеспечивают 12 тыс. полицейских

Безопасность граждан в рамках выборов губернатора Подмосковья в воскресенье, 9 сентября, обеспечивают более 12 тысяч полицейских, а также сотрудники Росгвардии и частных охранных предприятий.

Глава управления информации и общественных связей главного управления МВД Московской области Татьяна Петрова подчеркнула, что при подготовке к проведению выборов специалисты провели тщательные проверки в местах голосования и на прилегающих территориях.

Как уточняет сегодня РИА "Новости", к данному процессу привлекались служебные собаки, а также применялись современные технические средства.