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Виновник смерти премьер-министра Абхазии был под дейстием запрещенных веществ
9 сентября 2018, 08:25 [ «Аргументы Недели» ]
Виновник аварии, в которой погиб премьер-министр Абхазии Геннадий Гагулия находился под действием запрещенных веществ.
Как сообщил журналистам помощник генерального прокурора республики по связям с общественностью Даур Амичба, водитель автомобиля ВАЗ, который не справился с утравлением и выехал на полосу встречного движения был в состоянии наркотического опьянения. «Чуть позже будет известно — под воздействием марихуаны или метадона», — приводит ТАСС его слова.
Напомним, как мы уже писали ДТП, в результате которого погиб 70-летний политик, произошло на отрезке дороги Псоу — Сухум. Президент Абхазии Рауль Хаджимба рассказал СМИ, что был свидетелем ДТП, в котором погиб Гагулия.
«Делегация руководства Абхазии возвращалась после государственного визита в Сирию. Я сам был в колонне и был свидетелем ДТП. Это ДТП, а не теракт», — сообщил Хаджимба и добавил, что смерть Гагулия «это огромное горе для всех нас».
Правоохранительные органы возбудили уголовное дело по статье «Нарушение правил дорожного движения в состоянии наркотического опьянения, повлекшее смерть человека».
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