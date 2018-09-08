Одну из сестер Хачатурян признали невменяемой
8 сентября 2018, 22:27 [ «Аргументы Недели» ]
Одна из трех сестер Хачатурян, обвиняемых в убийстве собственного отца, была переведена в психиатрическую лечебницу следственного изолятора Москвы для проверки ее психического состояния.
Об этом сообщает член Общественной наблюдательной комиссии Москвы Павел Пятницкий, пишет ТАСС. При этом, он не уточнил, о какой именно из трех сестер идет речь.
Пятницкий добавил, что в камере с Хачатурян находится еще одна женщина. У обвиняемой есть все необходимое. Также с девушкой уже провел беседу психолог.
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