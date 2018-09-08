Одну из сестер Хачатурян признали невменяемой

Одна из трех сестер Хачатурян, обвиняемых в убийстве собственного отца, была переведена в психиатрическую лечебницу следственного изолятора Москвы для проверки ее психического состояния.

Об этом сообщает член Общественной наблюдательной комиссии Москвы Павел Пятницкий, пишет ТАСС. При этом, он не уточнил, о какой именно из трех сестер идет речь.

Пятницкий добавил, что в камере с Хачатурян находится еще одна женщина. У обвиняемой есть все необходимое. Также с девушкой уже провел беседу психолог.