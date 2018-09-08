Владимир Путин поздравил москвичей с Днем города

Президент России Владимир Путин, выступая в субботу на церемонии открытия концертного зала "Зарядье", поздравил москвичей с Днем города, отметив, что столица хорошеет и благоустраивается.

По его словам, в российской столице неизменно и ощутимо чувствуется "кипение" и многогранность жизни, а также "неутомимость тех, кто украшает город".

Он отметил, что идеи многих москвичей удается воплотить в полезные дела, и пожелал, чтобы новая музыка вдохновляла людей на новые добрые дела.

"Я хочу поздравить москвичей с Днем города. Успехов вам. Желаю процветания нашей любимой столице", - сказал глава российского государства.