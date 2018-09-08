В челябинском роддоме нашли послание из СССР в бутылке из-под водки

В Челябинске во время ремонта в роддоме областной клинической больницы №3 строители обнаружили письмо в бутылке. Фото послания опубликовала в соцсети сотрудница роддома Наталья Цветкова.

Послание было написано 16 октября 1980 года плотниками. Они пишут о своей зарплате, нехватке мяса и войнах в мире. Цель послания осталась невыясненной. "Наш руководитель Брежнев отправляет все за границу, неграм Камбоджи, Индии, Ирана, Кореи. В общем, жить не очень легко", - жалуются авторы письма. Послание заканчивается призывом: "кто найдет эту записку, сообщите".

Пользователи соцсетей обсуждают находку. Кто-то считает, что эта информация - фейк. Кто-то хочет разыскать плотников, написавших это письмо.