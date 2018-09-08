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В Санкт-Петербурге почтили память жертв блокады
8 сентября 2018, 17:01 [ «Аргументы Недели» ]
Траурные мероприятия, посвященные памяти жертв блокадного Ленинграда прошли сегодня по всей северной столице и Ленинградской области. Люди вспоминали героев, своих родных и близких.
Петербуржцы возложили цветы к мемориальной доске «Граждане, при артобстреле эта сторона улицы наиболее опасна» на доме № 14 по Невскому проспекту.
Отдать дань памяти героям блокадного Ленинграда пришли члены правительства Санкт-Петербурга, школьники, студенты и, конечно, сами ветераны.
Торжественно-траурная церемония, посвященная Дню памяти жертв блокады, с участием губернатора города Георгия Полтавченко прошла на Пискаревском кладбище.
Отдельная церемония состоялась у стен Мариинского дворца, который сейчас занимает парламент Северной столицы. К ней депутаты возложили цветы и почтили память погибших минутой молчания.
На Смоленском мемориальном кладбище (Василеостровский район, Остров Декабристов, Братские могилы) также отдали дань памяти погибшим в те непростые 900 дней блокады.
Торжественное возложение цветов в День памяти жертв состоялось и парке Сосновка. А в 18 часов у Марсова поля начнется блокадное шествие. Его участники пройдут путь до Дворцовой площади.
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