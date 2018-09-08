ДТП в Татарстане: погибли два человека

В Татарстане на автодороге Шереметьевка-Кормалы в Нижнекамском районе произошло ДТП. В настоящее время ведется выяснение обстоятельств.

Водитель автомобиля «ВАЗ-2107» выехал на полосу встречного движения, в результате чего произошло столкновение с «КамАЗом». В результате два человека погибли. Также есть пострадавшие, сообщает НСН.