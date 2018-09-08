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Большинство москвичей доверяет женщинам-таксистам

8 сентября 2018, 15:13 [ «Аргументы Недели» ]

Большинство москвичей доверяет женщинам-таксистам
pixabay.com

Был проведен опрос сервиса автомобильных перевозок Ситимобил и research.mail.ru, в результате которого выяснилось то, что более 80 процентов опрошенных москвичей чувствуют себя безопасно в поездках, когда за рулем находится женщина.

Примечательно, что больше половины опрошенных заявили то, что умение водить машину не зависит от половой принадлежности.  Об этом сообщает НСН.

В опросе приняли участие 1,5 тысячи жителей Москвы и Подмосковья.

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