В Москве в субботу будет тепло и солнечно

В субботу, 8 сентября, жителей столичного региона ждет погожий и комфортный осенний денек. Самое время для прогулок – температура сегодня ожидается на 5-6 градусов выше климатической нормы сентября.

«Москвичей ждет погожий и комфортный осенний день. Температурный фон сегодня на 5-6 градусов выше многолетней нормы начала сентября», - порадовали синоптики метеорологического центра «Фобос».

В субботу, 8 сентября, в Москве ожидается температура днем +23-25 градусов, в Подмосковье +21-26 градусов. Ветер будет дуть юго-восточный, слабый, 1-6 метров в секунду. Относительная влажность воздуха 21-26%. Атмосферное давление повышенное – 753 миллиметра ртутного столба.