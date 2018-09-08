Судью Хахалеву вывели из состава президиума Краснодарского краевого суда

Пленум Верховного суда России принял решение вывести из состава президиума Краснодарского краевого суда судью Елену Хахалеву, оказавшуюся в центре скандала в связи со свадьбой своей дочери прошлым летом.

Судья Елена Хахалева входила в состав президиума Краснодарского краевого суда с июля 2015 года. Летом 2017 года она оказалась в центре скандала после того, как ее дочь вышла замуж.

Скандал разгорелся после того, как в сеть были выложены кадры с этой роскошной свадьбы, на которую были приглашены известные эстрадные исполнители – Вера Брежнева, Николай Басков, Валерий Меладзе, Сосо Павлиашвили и другие.

Учитывая количество приглашенных звезд, в прессе оценили свадьбу примерно в два миллиона долларов. При этом задекларированный доход Елены Хахалевой за прошлый год составил 2,6 миллиона рублей. На фоне этого скандала поползли слухи о поддельном дипломе судьи. Все это стало поводом для проверок.

В ходе проверок было установлено, что диплом об образовании является подлинным, а расходы на свадьбу дочери взял на себя ее отец – бывший супруг Елены Хахалевой, крупный грузинский бизнесмен, сообщает РИА Новости.