Горячий ТОП региональных новостей

На повестке дня уходящей неделе Восточный экономический форум на Камчатке, экстренная посадка самолета из Кемерова в Новосибирске, день тишины в Калининградской области и многое другое. Читайте Аргументы Недели и будьте в курсе самых последних актуальных новостей.

Тверская область стала одним из самых «фестивальных» регионов России этой осенью. Туристы оценили фестивали, которые пройдут этой осенью в Верхневолжье, как одни из самых интересных в стране. Тверская область набрала 13% голосов туристов – те ждут фестивали «Княжество Тверское», Фестиваль клюквы в Весьегонске и «Барыня Капуста» в Зубцовском районе и другие события в регионе. Об этом пишет Афанасий-бизнес.

Восточный экономический форум стартует на Камчатке. 8 сентября при поддержке Фонда Россконгресс в рамках конференции «Межрегиональная кооперация для работы с инвесторами», организованной Национальной Ассоциацией агентств инвестиций и развития, в Петропавловске-Камчатском состоится деловая сессия. Об этом сообщает Полуостров Камчатка. В ходе дискуссии на основе опыта региональных институтов развития предстоит выработать интегрированные подходы к работе с бизнесом, готовым инвестировать в развитие туризма.

Самолет из Кемерова экстренно приземлился в новосибирском аэропорту. 6 сентября в аэропорту Толмачево экстренно приземлился «Боинг 738-800» авиакомпании «Аэрофлот», который до этого вылетел из Кемерова и направлялся в Шереметьево. В новосибирском аэропорту говорят, что это произошло «по решению экипажа», передает НДН.инфо.

В Подосиновской ЦРБ появился аппарат искусственной вентиляции легких. В родильном отделении Подосиновской центральной районной больницы имени Н. В. Отрокова теперь есть современный аппарат искусственной вентиляции легких. Оборудование приобретено за счет внутренних средств учреждения. Оснащение отделения аппаратом ИВЛ может оказывать всю требующую медицинскую помощь новорожденным с низкой и экстремально низкой массой тела в полном объеме и в соответствии со стандартами. Об этом пишет Новый вариант.

В Калининградской области день тишины наступит в ночь с пятницы на субботу. 8 сентября, в преддверии единого дня голосования, в соответствии с законом, предвыборная агитация на теле- и радиоканалах, в периодических печатных и в сетевых изданиях прекращается в 00 часов по местному времени дня, предшествующего дню голосования. За сутки до начала дня голосования запрещена любая агитация, проведение акций и митингов, раздача листовок, политическая реклама на телевидении и радио, уточняет НИА Калининград.

Свердловская область повысила кредитный рейтинг. Повышение кредитного рейтинга произошло при помощи положительной динамики бюджетных показателей и показателей функционирования региональной экономики, считают эксперты. Об этом сообщает Vestiural.

Пензенец запутал следствие сказками о кровавом ритуале. 40-летний житель Пензы зарезал друга штык-ножом 19 века и хотел выдать произошедшее за ритуал, как сообщает Пенза-Пресс. Суд назначил мужчине девять с половиной лет лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима, с ограничением свободы на год.

В Самаре пройдет День дружбы народов. По традиции во вторые выходные сентября в Самаре празднуют День города. Об это пишет SamaraToday. В честь 432-летия областной столицы самарцев и гостей ждет насыщенная программа: концерты, розыгрыши призов и бесплатные интерактивные площадки.

На Ставрополье прошёл арбузный фестиваль. В Ессентуках прошёл праздник «Арбузник». Свои достижения представили бахчеводы Ставропольского края. Жители и гости увидели разнообразие бахчевых культур, выращенных на Ставрополье, продегустировали и выбрали арбузы, приняли участие в культурно-развлекательной программе, сообщает Ставропольский Репортер.