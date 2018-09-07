РПЦ обещает ответить на «грубое вторжение» Константинополя

Константинопольская православная церковь сообщила о назначении в Киев двух своих экзархов (епископов) "в рамках подготовки дарования автокефалии православной церкви Украины". РПЦ пообещала дать ответ.

Назначение константинопольским патриархом своих представителей-епископов на Украине без согласования с РПЦ является грубым вторжением на ее каноническую территорию.

Об этом сообщил журналистам глава синодального отдела по взаимоотношениям Русской православной церкви с обществом и средствами массовой информации Владимир Легойда.

По его словам, такие действия не могут остаться без ответа. Он выразил надежду, что Константинопольский патриархат понимает важность решений по Украине, которые могут привести к печальным последствиям.

Напомним, епископы Панфильский Даниэль из Соединенных штатов, а также Эдмонтонский Иларион были назначены константинопольским патриархатом в качестве своих экзархов на Украине.

Украина же является канонической территорией Русской православной церкви. Украинская православная церковь имеет права широкой автономии, но является частью Московского патриархата.