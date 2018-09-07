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Эксперты выявили разницу между коричневыми и белыми яйцами
7 сентября 2018, 18:18 [ «Аргументы Недели» ]
Как говорят многие люди, между коричневыми и белыми яйцами есть существенное различие. Оказалось, что существуют лишь некоторые отличительные признаки.
Главная разница между коричневыми и белыми яйцами — это курица, которая их снесла. Куры с белым оперением всегда несут белые яйца, а рыжие, напротив, коричневые. Об этом пишет Ридус.
Цвет коричневых яиц обусловлен протопорфирином IX, органическим соединением.
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