Эксперты выявили разницу между коричневыми и белыми яйцами

Как говорят многие люди, между коричневыми и белыми яйцами есть существенное различие. Оказалось, что существуют лишь некоторые отличительные признаки.

Главная разница между коричневыми и белыми яйцами — это курица, которая их снесла. Куры с белым оперением всегда несут белые яйца, а рыжие, напротив, коричневые. Об этом пишет Ридус.

Цвет коричневых яиц обусловлен протопорфирином IX, органическим соединением.