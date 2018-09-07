Член Совфеда Антон Беляков раскритиковал новый клип известной группы «Ленинград» «Не хочу быть москвичом». Политик был настолько возмущён роликом, что обратился к Генпрокурору Юрию Чайке с просьбой о проверке факта нарушения законодательства о защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью.

По его мнению, клип знаменитой российской группы содержит нецензурную брань, а также пропагандирует асоциальный образ жизни. При этом сенатор также сообщил, что подобные ролики должны быть запрещены тем, кто не достиг совершеннолетия.

Член Совфеда обратил внимание на то, что в Сети появляется большое количество пародий на этот клип, участие в которых принимают дети, где они, якобы, пропагандируют криминальный образ жизни.

В результате Антон Беляков просит Генпрокурора дать правовую оценку материала и в случае выявления фактов нарушения законодательства принять соответствующие меры.