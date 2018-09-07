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Очередь растет. Украина перекрыла «Чонгар»

7 сентября 2018, 17:49 [ «Аргументы Недели. Крым» ]

Очередь растет. Украина перекрыла «Чонгар»
фото: globallookpress.com

Сегодня с 15:20 до 16:40 украинские пограничники перестали пропускать граждан, пересекающих российско-украинскую границу в пункте пропуска «Чонгар» («Джанкой»).

Украина в одностороннем порядке прекратила пропуск транспорта из Крыма

Украина в одностороннем порядке прекратила пропуск транспорта из Крыма

Как сообщили «Аргументам недели – Крым» в пресс-службе Погрануправления ФСБ РФ по республике, в эти минуты на пункте пропуска «Чонгар», со стороны Украины, работает только по одному коридору, как на въезд, так и на выезд. Об этом российским пограничникам стало известно от граждан.

В этой связи движение транспорта и пешеходов на пункте пропуска «Чонгар» осуществляется крайне медленно.

Напомним, что в связи с тем, что Госпогранслужба Украины в одностороннем порядке приостановила работу пунктов пропуска «Каланчак» (Армянск) и «Чаплинка» (Перекоп), российские пограничники перенаправляют поток транспорта и людей в пункт пропуска «Джанкой». Сотрудники Погрануправления ФСБ по РК и таможенной службы перешли на усиленный режим работы.

В пункте пропуска «Джанкой» увеличено количество пограничных нарядов для создания максимально комфортных условия и ускоренного пропуска лиц, которые пересекают границу. Кроме того, число своих нарядов увеличила и таможенная служба Крыма. Это сделано для более быстрого прохождения таможенного контроля.

Пункты въезда-выезда «Каланчак» и «Чаплинка» на границе Украины и Крыма закрыты из-за ухудшения экологической ситуации в Армянске. Как сообщил помощник председателя Государственной пограничной службы Олег Слободян, временно прекратить работу КПП Украина решила, чтобы сохранить жизнь и здоровье персонала Госпогранслужбы и граждан, проживающих возле админграницы и следующих через КПВВ, в связи с опасной экологической ситуацией, сложившейся на заводе «Крымский титан».

 

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