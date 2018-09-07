В Котельниках пройдет ярмарка «Мы разные, но мы вместе!»
7 сентября 2018, 17:45 [ «Аргументы Недели» ]
В Котельниках девятого сентября пройдет ярмарка «Мы разные, но мы вместе!». На ней можно будет попробовать сладости со всего мира.
Мероприятие будет проходить на территории школы №3 с десяти часов утра до трех часов дня, передает сайт Подмосковье сегодня.
«Все желающие смогут попробовать традиционные яства разных народов мира», - говорят эксперты.
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