В Егорьевске у местной жительницы украли смартфон за 75 тысяч
7 сентября 2018, 17:29 [ «Аргументы Недели» ]
Как сообщают эксперты, в Егорьевске была совершена кража - пропал смартфон за 75 тысяч. Полицейские задержали похитителя дорогостоящего смартфона.
Телефон за 75 тысяч рублей пропал у местной жительницы, которая живет на Огородной улице. Об этом пишет сайт Подмосковье сегодня.
Как выяснилось, вором оказался ранее судимый 28-летний местный житель. Ему грозит до 10 лет тюрьмы.
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