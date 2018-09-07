В Егорьевске у местной жительницы украли смартфон за 75 тысяч

Как сообщают эксперты, в Егорьевске была совершена кража - пропал смартфон за 75 тысяч. Полицейские задержали похитителя дорогостоящего смартфона.

Телефон за 75 тысяч рублей пропал у местной жительницы, которая живет на Огородной улице. Об этом пишет сайт Подмосковье сегодня.

Как выяснилось, вором оказался ранее судимый 28-летний местный житель. Ему грозит до 10 лет тюрьмы.