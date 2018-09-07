Эксперт раскрыл тактику России в вероятной морской войне с Соединенными Штатами

Российская Федерация в случае столкновения с Соединенными Штатами на море прибегнет к нетрадиционным методам ведения боевых действий. Такое заявление сделал отечественный военный эксперт Алексей Леонков.

Материалы на тему возможного конфликта между флотами двух стран некоторое время назад были опубликованы в американской прессе. Леонков на страницах журнала «Звезда» высказал мнение о том, что зарубежные СМИ недооценивают оборонные возможности Москвы. По словам аналитика, если начнется морская война, РФ применит способы поражения противника, которые не относят к традиционным. Это, в частности, уничтожение вражеских сил на дальних подступах.

Ранее в пятницу сообщалось, что в блогосфере высказали гипотезу, согласно которой американцы применили против Крыма климатическое оружие, результатом чего стала засуха на полуострове.