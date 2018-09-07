Эксперт: Россия не сможет самостоятельно предотвратить природную катастрофу
7 сентября 2018, 15:15 [ «Аргументы Недели» ]
Россиянам рассказали о том, что климатические изменения оказывают сильное влияние на жизнь. Согласно докладу «Об охране окружающей среды», который выпустило Минприроды, в РФ потепление происходит быстрее, чем в мире.
Если за десять лет везде температура поднялась на 0,18 градуса, то в России этот показатель достиг 0,45 градусов.
Старший научный сотрудник Главной геофизической обсерватории имени А. И. Воейкова, климатолог Андрей Киселев полностью подтвердил данные. Об этом пишет НСН.
«Судя по всему, да, [это произойдёт]. Изменения климата сомнению не подлежат, это видит практически любой гражданин, сталкиваясь с неприятными погодными катаклизмами, увеличением температуры в европейской части страны и так далее. Это подтверждается и статистически. Та ситуация, которая прогнозируется, не даёт повода для оптимизма в смысле улучшения ситуации», - рассказал эксперт.
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