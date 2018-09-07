Эксперт: Россия не сможет самостоятельно предотвратить природную катастрофу

Россиянам рассказали о том, что климатические изменения оказывают сильное влияние на жизнь. Согласно докладу «Об охране окружающей среды», который выпустило Минприроды, в РФ потепление происходит быстрее, чем в мире.

Если за десять лет везде температура поднялась на 0,18 градуса, то в России этот показатель достиг 0,45 градусов.

Старший научный сотрудник Главной геофизической обсерватории имени А. И. Воейкова, климатолог Андрей Киселев полностью подтвердил данные. Об этом пишет НСН.

«Судя по всему, да, [это произойдёт]. Изменения климата сомнению не подлежат, это видит практически любой гражданин, сталкиваясь с неприятными погодными катаклизмами, увеличением температуры в европейской части страны и так далее. Это подтверждается и статистически. Та ситуация, которая прогнозируется, не даёт повода для оптимизма в смысле улучшения ситуации», - рассказал эксперт.