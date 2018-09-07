В Госдуме предложили запретить ремонт дороги в дневное время

В России могут запретить проводить ремонтные работы днем на дорогах федерального значения с двухполосным движением. Запрос министру транспорта Евгению Дитриху подготовил депутат Госдумы.

Как сообщает RT, депутат Иван Сухарев предлагает делать исключения только для чрезвычайных случаев. По его мнению, это поможет сократить пробки и сэкономить бюджет, избежав простоя строительной техники.

Предложение основано на жалобах граждан на транспортные заторы. В частности, в летнее время, когда большинство россиян уезжают в отпуска через многочасовые пробки.

Кроме того, по его словам, федеральные трассы являются "венами государства", так как по ним во множество городов проходит транспорт с необходимыми государству грузами.