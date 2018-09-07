Жителям Больших Вязем за кражу продуктов грозит до 10 лет колонии

Как сообщают эксперты, четыре молодых человека украли в магазине продукты на 10 тысяч рублей, теперь им грозит до 10 лет тюрьмы.

О краже сообщил представитель магазина на Петровском шоссе. Он рассказал, что из торгового зала были украдены продукты, пишет сайт Подмосковье сегодня.

Было задержано четверо молодых людей в возрасте 20-24 лет. На них завели уголовное дело, которое предусматривает до 10 лет лишения свободы.