Жителям Больших Вязем за кражу продуктов грозит до 10 лет колонии
7 сентября 2018, 13:43 [ «Аргументы Недели» ]
Как сообщают эксперты, четыре молодых человека украли в магазине продукты на 10 тысяч рублей, теперь им грозит до 10 лет тюрьмы.
О краже сообщил представитель магазина на Петровском шоссе. Он рассказал, что из торгового зала были украдены продукты, пишет сайт Подмосковье сегодня.
Было задержано четверо молодых людей в возрасте 20-24 лет. На них завели уголовное дело, которое предусматривает до 10 лет лишения свободы.
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