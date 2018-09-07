Голикова предложила сократить долю иностранной рабочей силы в строительстве

Вице-премьер РФ Татьяна Голикова в рамках заседания Российской трехсторонней комиссии по социально-трудовым отношениям предложила сократить долю иностранной рабочей силы в сфере строительства.

Политик рекомендует к будущему году снизить количество мигрантов на объектах строительства в России до 80 процентов, передает в пятницу, 7 сентября, ТАСС.

Голикова отметила, что в 2017 году в сфере строительства были заняты 6,3 миллиона человек, значительную часть которых представляли именно иностранцы. Вице-премьер считает, что если доля мигрантов в этой отрасли сократится до 80 процентов, то освободившиеся места займут россияне.