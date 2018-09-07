Украинцы перестали рыбачить в Азовском море

Украинские рыбаки перестали выходить в Азовское море для осуществления промысла в общих рыболовецких угодьях.

Об этом сообщили в пресс-службе погрануправления ФСБ России по Республике Крым.

По информации ведомства, рыбаки предпочитают осуществлять промысел не более чем в пяти милях от украинского берега.

Пограничники отметили, что в связи с активной добычей бычка, в Азовское море ежедневно выходит от 5 до 17 рыбопромысловых сейнеров. Корабли, находящиеся на дежурстве, держат связь с каждым из них. Пограничники готовы оказать помощь в случае экстренных ситуаций, пишет издание «Аргументы недели – Крым».