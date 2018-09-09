Школа социального проектирования обьъявила набор

Центр социальных программ объявляет о начале нового набора учащихся на образовательный онлайн-курс «Школа социального проектирования» в рамках программы «Школа городских изменений».

Онлайн-курс полезен для тех, кто планирует подавать заявки на грантовые конкурсы, имеет потребность изменить стратегию управления организацией или хочет научиться эффективно воплощать свои идеи в жизнь. Прежде всего «Школа социального проектирования» рекомендована руководителям проектных команд и лидерам инициативных групп с минимальным опытом использования проектного подхода в своей деятельности. Продвинутые проектировщики благодаря курсу могут усилить свои навыки в этой области.

Обучающий курс «Школа социального проектирования» включает темы, необходимые для разработки и успешной реализации социального проекта: постановка целей и задач, формирование команды и составление бюджета, планирование этапов и механизмов реализации, возможные источники финансирования, проектный менеджмент и другие. Обучение проходит дистанционно с помощью видеолекций, опорных конспектов и домашних заданий, которые проверяются куратором «Школы». По итогам курса участники получают социальный проект, готовый к участию в грантовых конкурсах.

- Социальное проектирование – это по-настоящему действенный инструмент по выстраиванию наиболее эффективной работы как в рамках целой организации, так и при реализации локальной инициативы. Однако, несмотря на большую востребованность этого метода, в России не так уж много общедоступных образовательных и методических материалов по теме социального проектирования. Наш курс открыт для всех желающих в любой точке России, приглашаем к участию, - говорит Ольга Солодилова, исполнительный директор Центра социальных программ РУСАЛа.

Обучение в онлайн-школе социального проектирования продлится до 30 ноября 2018 года на платформе https://fcsp.ru/edu/. Участие бесплатное, однако при желании получить удостоверение о повышении квалификации необходимо будет оплатить организационный взнос 900 рублей.