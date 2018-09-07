"Желтый" уровень погодной опасности в Москве продлили до субботы

Специалисты Гидрометцентра продлили "желтый" уровень погодной опасности в Москве на 8 сентября. Согласно данным экспертов, в столице до завтрашнего дня сохранится вероятность возникновения пожаров.

Метеорологи отмечают, что погода в субботу будет потенциально опасной для жизни и здоровья жителей Москвы, а также гостей города, передает РИА "Новости".

По сообщениям синоптиков, завтра температура воздуха в столице будет составлять 23-25 градусов выше нуля. Ожидается переменная облачность, а вот осадков не будет. Порывы ветра будут достигать 3-8 метров в секунду.

Гражданам рекомендуют при выходе из дома брать с собой воду и головные уборы.