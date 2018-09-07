В российских креветках обнаружили мышьяк

Эксперты исследовали замороженные креветки в российских магазинах на содержание опасных веществ. В итоге, в продукте некоторых производителей креветок нашли ядовитый металл.

Для исследования эксперты закупили креветки в Fish House, Kaluri, «Бухта изобилия», Polar, Vici, Aro, «Ашан», «Лента».

Почти все креветки не содержали опасных веществ. Однако в развесных креветках марки «Ашан» был найден мышьяк, хотя и в малом количестве, пишет NEWS.ru.