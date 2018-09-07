Уволен врач, которого застали пьяным в рабочее время

Эксперты сообщили, что детский врач, который вел прием в нетрезвом состоянии, уволен из-за нарушения трудового режима.

Мать ребенка, который в тот момент был на осмотре у педиатра, сняла на видео происходящее, пишет Ридус.

«Недавний скандал с нетрезвым педиатром — это из ряда вон выходящее, человек не может сидеть на приёме в таком состоянии. На данный момент сотрудник уволен, руководство получило замечание и поручение разобраться в причинах, почему такой сотрудник вышел на работу, и как этого никто не заметил», — подчеркнули эксперты.