Московская область вошла в пятерку самых фестивальных регионов за осень

На основе опроса туристов в социальных сетях, Подмосковье вошло в ТОП самых фестивальных регионов России этой осенью.

Московская область вышла на четвертую строчку, набрав 13% голосов с фестивалями «Русская матрешка», «Антоновские яблоки» и другими, как сообщает сайт Подмосковье сегодня.

На первое место попал Краснодарский край, на второе - Владимирская область, на третье - Крым.