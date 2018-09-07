Московская область вошла в пятерку самых фестивальных регионов за осень
7 сентября 2018, 12:09 [ «Аргументы Недели» ]
На основе опроса туристов в социальных сетях, Подмосковье вошло в ТОП самых фестивальных регионов России этой осенью.
Московская область вышла на четвертую строчку, набрав 13% голосов с фестивалями «Русская матрешка», «Антоновские яблоки» и другими, как сообщает сайт Подмосковье сегодня.
На первое место попал Краснодарский край, на второе - Владимирская область, на третье - Крым.
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