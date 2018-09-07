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В сентябре дети чаще всего попадают под машину
7 сентября 2018, 11:42 [ «Аргументы Недели» ]
Именно в начале учебного года за школьниками необходимо тщательно присматривать и напоминать о соблюдении правил безопасности. После каникул дети крайне рассеянны и забывают о том, что нужно быть осмотрительными.
Считается, что до 80% школьных травм происходит на переменах, уроках труда, физкультуры и химии. Далее идут ушибы и переломы во время игр на улице без взрослых. И, наконец, стоит отметить происшествия из-за невнимательности при переходе дороги. Все три летних месяца ребята, скорее всего, были на даче или на курорте, где движение не такое плотное, светофоров нет, можно было расслабиться. А потом вернулись в город с огромным количеством машин и необходимостью соблюдать правила дорожного движения, о которых позабыли.
По статистике, дети от 7 до 14 лет становятся участниками почти половины всех ДТП с человеческими жертвами. Поэтому как родителям, так и учителям нужно провести со школьниками соответствующие беседы.
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