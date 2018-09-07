Неизвестные взломали ялтинский крокодиляриум
7 сентября 2018, 11:34 [ «Аргументы Недели» ]
В ночь на 6 сентября неизвестные взломали роллет, который прикрывает фигуру сидящего на скамейке Крокодила, установленную рядом с входом в Ялтинский крокодиляриум, пишут "Аргументы недели-Крым".
Об этом рассказал директор питомника Виктор ЖИЛЕНКО. По его словам, обнаружив происшествие, сотрудники вызвали на место полицию. Были сделаны фотографии и видеозаписи, которые помогут восстановить картину происшествия и найти виновных.
«Можем предположить в шутку, что крокодила пытались похитить, чтобы заменить на того, которого вчера обнаружили на Ялтинском пляже. Плохая инициатива, и с этим согласятся все. Ну, или возможно, кто-то хотел взять нашего Крокодила с собой. Это тоже невозможно», – цитируют ЖИЛЕНКО в пресс-службе крокодиляриума.
Он отметил, что понесенный Ялтинскому крокодиляриуму ущерб составил около 25-30 тысяч рублей.
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