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Украинские военные подпалили дом с женщиной, видео
7 сентября 2018, 11:13 [«Аргументы Недели», Сергей СРЕДА ]
Сразу четыре дома подожгли украинские военные в Коминтерново на юге ДНР в ночь с четверга на пятницу. В одном из них находилась женщина.
Хозяйка дома до сих пор пребывает в шоке. Ночью она едва успела выскочить на улицу. Дом подожгли в тот самый момент, когда она там находилась. Ни документы, ни вещи взять не успела. Выбежала в чем была. Теперь уже все сгорело.
«Человек, вон, в моих шлепках, она вообще голая осталась», — говорит за пострадавшую соседка.
Это был лишь один из домов, которые спалили украинские военные в Коминтерново в одночасье. В одну ночь в селе заполыхали четыре дома.
Украинские военнослужащие как будто специально старались их подпалить. Они стреляли целенаправленно по жилым строениям зажигательными боеприпасами. Судя по звукам, работала какая-то техника. Что именно это было установить не удалось: либо «зушка», либо БМП.
Сейчас на юге установилась ветреная погода. Трава уже пожухла и высохла. Поджечь ее при помощи зажигательных боеприпасов не представляет сложности. Этим и воспользовались украинские военнослужащие. От их выстрелов сухая растительность загорелась. Ветер быстро раздул пламя, и в короткое время огнем занялись большие площади. Огонь быстро распространялся по улице.
В минувшую ночь пожарные дважды выезжали в Коминтерново, на тушение пожара. Потом отказались отправлять машины: из-за обстрелов выезды были затруднены. Тушением пожаров занимались военнослужащие армии ДНР, которые немедленно пришли на помощь местным жителям. Общими усилиями удалось локализовать возгорание.
К рассвету с пожарами удалось справиться. Однако полностью ликвидировать возгорания не удалось. Утром на пепелищах домов еще местами горел огонь.
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