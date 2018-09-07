Украинские военные подпалили дом с женщиной, видео

Сразу четыре дома подожгли украинские военные в Коминтерново на юге ДНР в ночь с четверга на пятницу. В одном из них находилась женщина.

Хозяйка дома до сих пор пребывает в шоке. Ночью она едва успела выскочить на улицу. Дом подожгли в тот самый момент, когда она там находилась. Ни документы, ни вещи взять не успела. Выбежала в чем была. Теперь уже все сгорело.

«Человек, вон, в моих шлепках, она вообще голая осталась», — говорит за пострадавшую соседка.









Это был лишь один из домов, которые спалили украинские военные в Коминтерново в одночасье. В одну ночь в селе заполыхали четыре дома.

Украинские военнослужащие как будто специально старались их подпалить. Они стреляли целенаправленно по жилым строениям зажигательными боеприпасами. Судя по звукам, работала какая-то техника. Что именно это было установить не удалось: либо «зушка», либо БМП.









Сейчас на юге установилась ветреная погода. Трава уже пожухла и высохла. Поджечь ее при помощи зажигательных боеприпасов не представляет сложности. Этим и воспользовались украинские военнослужащие. От их выстрелов сухая растительность загорелась. Ветер быстро раздул пламя, и в короткое время огнем занялись большие площади. Огонь быстро распространялся по улице.

В минувшую ночь пожарные дважды выезжали в Коминтерново, на тушение пожара. Потом отказались отправлять машины: из-за обстрелов выезды были затруднены. Тушением пожаров занимались военнослужащие армии ДНР, которые немедленно пришли на помощь местным жителям. Общими усилиями удалось локализовать возгорание.

К рассвету с пожарами удалось справиться. Однако полностью ликвидировать возгорания не удалось. Утром на пепелищах домов еще местами горел огонь.