Кошкин дом в Стране Дураков

Восьмой год живу в Канаде. И всё больше убеждаюсь, что это просто сказочная страна. И не одна она. Это, пожалуй, все, так называемые, развитые капиталистические страны. Наблюдая за их жизнью, я всё чаще вспоминаю наши сказки. Народы этих стран искренне верят в свою счастливую жизнь, и очень многие завидуют им. Но насколько действительная жизнь соответствует их сказочному восприятию? Не похожа ли эта идиллия на сказочный Кошкин дом до того момента, как прозвучало: "Тили-тили, тили-бом! Загорелся Кошкин дом."

Я и в детстве не слишком доверял сказкам, а здесь почему-то все верят в них. Начну с самой безобидной - веры в могущество Золотой рыбки. Все верят, что если такую рыбку (например краснопёрку) заготовить в качестве живца для рыбалки, а потом, пожалев, выпустить в водоём, то она, видимо от великой радости, так мутирует, что сожрёт икру всех остальных рыб. Поэтому в Канаде существует закон, запрещающий ловить рыбу на живца, а заодно и на мясо рыб. И все с этой сказкой согласны, поэтому строго соблюдают закон, опасаясь больших штрафов. Я же, неверующий сказкам, понимаю, что это производители и продавцы блёсен и дождевых червей наняли лоббистов, которые пролоббировали (по русским понятиям: продавили за взятки) закон, защищающий их монопольные интересы. То же самое с омарами. Если Вы рискнёте нырнуть в прохладные воды Атлантики и увидите омара, не вздумайте его поймать. Вас оштрафуют на очень крупную сумму, порядка 700 долларов. И это тоже сказка о защите их популяции. Потому что рядом Вы увидите целую флотилию сейнеров, добывающих омаров промышленным способом и в промышленных объёмах.

А вот Вам сказка про Курочку-Рябу. Для себя лично Вы можете завести несколько несушек. Но если рискнёте организовать ферму, то, будьте любезны, оплатить лицензию из расчёта по 250 долларов за каждую курицу. Если учесть, что в магазинах одно яйцо стоит порядка 20 центов, получается, что Ваша несушка должна будет надрываться порядка 2 лет, чтобы оправдать цену лицензии на своё существование. И такая "свобода" деятельности практически во всём. Когда-то самой распространённой работой российских иммигрантов было такси. Теперь лицензия на тасование стоит более 100 тысяч долларов. Конечно, можно взять кредит, и полжизни болтаться в этой кредитной петле. Многие так и делают.

Я не ищу негатив, а просто хочу понять почему средний канадец живёт лучше среднего россиянина. Или это просто видимость с опорой на разные жизненные ценности. Действительно ли их общество более благополучное. Конечно, канадцем ни разу не приходилось восстанавливать свою страну из пепла войны. Здесь не было ни войн, ни революций, ни даже перестроек. Но я исключаю даже этот фактор. Нашу страну восстанавливали, и не единожды, наши деды, прадеды, бабушки и прабабушки. Работали не жалея ни себя, ни своих близких, впроголодь, на голом энтузиазме с мечтой о счастливом будущее своих внуков и правнуков. Но внуки и правнуки уже всё забыли, поменяв память на джинсы и жвачку. Более четверти века Россия живёт уже по законам рыночной экономики, которая, как нас заверяли, поднимет экономику страны на небывалую высоту.

Так почему ж это новое поколение, уже получившее все блага мировой "цивилизации" живёт всё же хуже канадцев? Все канадские семьи живут в коттеджах, правда построенных из ДСП и гипсокартона, все имеют автомобили и практически ни в чём себе не отказывают. Может они работают лучше россиян, но я этого не заметил. А там, где требуется смекалка и творческий подход, у россиян явное преимущество. Ещё давайте сравним, как проводят свои выходные дни летом россияне и канадцы.

Россияне устремляются на свои 6 соток садово-огородных участков, а средний канадец тоже стремиться выехать за город, но просто для отдыха на природе. Но при этом они не утруждают себя даже сбором грибов в лесу. Всё покупают только в магазанах. А те, кто имеет шале (дачу) немного поработают. Они будут стричь механической газонокосилкой свой газон. Газоны у них большие: по 20-30 соток. Не стричь нельзя, за это могут и наказать. По закону провинции Онтарио, например, высота травы на газоне не должна быть выше 3,8 см. Никаких оград нет. Только газон и небольшой цветник у дома. Это, конечно красиво. Не то что у россиян: сплошные заборы, да ещё и не всегда крашенные. А зачем канадцу забор? Ведь ему не надо беспокоиться, что курица сбежит со двора или соседский поросёнок забредёт к нему на огород, потому что ни курицы, ни даже огорода у них не бывает. Более того, около 80% работающих канадцев ничего не производят и в рабочие дни, поскольку работают исключительно в сфере обслуживания. А это ещё и психологический портрет среднего канадца. Ведь не секрет, что многие россияне считают такую работу от безвыходности, холопской и унизительной.

По законам экономики те, кто работает в производственной сфере, а в свободное время занят работой на огороде или в саду должны жить лучше тех, кто ничего не производит, только стрижёт газон. Но это не так. И в чём же секрет? Правда недавно я обнаружил одно обстоятельство, которое меня порадовало. Это цены на продукты питания. И не спешите обвинять меня в необъективности только по той причине, что в пересчёте рублей на валюту эти цены в российских и канадских магазинах примерно одинаковые. Но это на генномодифицированные продукты. Они здесь повсеместно, а в России запрещены. Цены же на экологически чистые продукты, какие фактически производятся в России, в десятки раз дороже наших. Например килограмм овсяных хлопьев стоит 13 долларов. А россияне не замечают такого преимущества своей жизни. Так что, если оценивать уровень жизни по количеству овсянки, которое можно приобрести на одну зарплату, то результат окажется явно не однозначным.

Из Канадских СМИ я узнал, что средний канадец, заработав 1 доллар, увеличивает свой долг на 1,6 доллара. Ну как тут не вспомнить сказку про Буратино? Это он, своими деревянными мозгами, мог поверить , что разбогатеет, если закопает свои денежки в Стране Дураков. А тут вполне нормальные, современные люди проявляют такую же уверенность, что их растущие долги каким-то образом рассосутся. И продолжают жить в долг, не задумываясь, когда и чем они будут окончательно рассчитываться. А сегодня их пока никто не беспокоит за полную покорность финансовым и политическим властям и,так называемую, толерантность. Думаю, что и система дорогущих штрафов связана в первую очередь, не с желанием пополнять бюджет, а с желанием напоминания человеку о его огромных долгах. Эдакое подёргивание за кредитный поводок. И тут уж не до рыбалки на живца или курения в неположенном месте. Надо быть очень послушным и всем довольным.

Сегодня долг среднего канадца составляет 130 тысяч долларов. А Вы, среднестатистический россиянин, как ощутите себя, если уже сегодня к Вашему личному бюджету, вдруг, прибавится 130 тысяч долларов? Думаю, что не слишком обрадуетесь, если будете понимать, что их надо возвращать, да ещё и с процентами. А может появится желание нахватать ещё больше кредитов, а потом национализировать банки и простить себе долги. Или Вы готовы пойти по пути благополучных канадцев? Поверить в сказку, что всё само собой образуется и продолжите множить долги, во всём потакая своему кредитору. Действительно, можно ли представить себе даже самую вольнодумную собаку, которая возражала бы своему хозяину. Он содержит её в хорошем доме, кормит сбалансированным сухим кормом, и вовремя выгуливает по красивому газону. Но держит на коротком кредитном поводке. Он даст команду: «Голос!»,- и должница-собака тут же облает любой объект, в том числе и страну. И ей не нужны никакие доказательства подтверждающие виновность объекта. А уж если прозвучит команда: «Фас!», она бросится на кого угодно, даже на младенца из вьетнамской деревни Сонгми.Там американские вояки по команде своего ротного командира уничтожили 504 мирных жителя. Из них-210 детей.

В общем, как пел Владимир Высоцкий: «Не надо думать, с нами тот, кто всё за нас решит.» И это уже не сказки, а суровая действительность, о которой никто просто не хочет задумываться. Кредитные долги не только переформатировали мозги миллионам людей, но и превратили многие страны в финансовые колонии США. Думаю, что я разгадал секрет видимого благополучия жизни среднего канадца. Это проживание в долг с верой, что никто не потребует его возврата.

Но иногда жизнь сама заставляет взглянуть на реальное состояние такого благополучия. И вот тому пример. На летние каникулы ко мне приехал из США одиннадцатилетний внук. У него случился приступ аппендицита. Это очень коварное заболевание и любое промедление может привести к трагическим последствиям. Поэтому мы не стали даже вызывать скорую помощь. Тем более, что её здесь правильнее назвать «медицинским такси», т. к. в бригаде нет ни врача, ни фельдшера и даже медсестры. Доставили мальчика в госпиталь самостоятельно. Врач осмотрел и подтвердил наш диагноз. А для принятия решения: надо ли его срочно на операционный стол, или ещё можно повременить, предложил провести экспресс-анализ. И назвал стоимость такого анализа-1200 долларов. Нет, я не оговорился: именно одна тысяча двести долларов. Конечно мальчик гражданин другой страны и что-то платить надо, но в разумных пределах. А отказать ребёнку в принятии срочного решения по той причине, что у родителей не оказалось в кармане таких денег-это преступление. Карл Маркс говорил, что нет такого преступления, на которое не пошёл бы капитал из-за прибыли в 300%. Я произвёл несложные расчёты и понял, что Маркс был совершенно прав. Любой родитель в такой ситуации влезет в долги, возьмёт разорительный кредит, но удовлетворит преступную алчность капитала в белом халате. В России стало обычным собирать пожертвования для лечения детей за границей. Теперь я знаю, что эти цены ничего общего со сверх классным лечением не имеют. На этот счёт у меня есть конкретное предложение. Россияне, заставьте своих депутатов изменить размер налога на роскошь. Вместо сегодняшних символических 10% от прожиточного минимума (додумались же совместить роскошь с прожиточным минимумом) надо довести его хотя бы до тех же 10%, но от стоимости этой роскоши. И на эти деньги закупать для наших детей «золотые» скальпели и «бриллиантовые» пилюли.

А с мальчиком всё обошлось. Пока мы его везли, пока ждали в очереди, пока его осматривал врач прошло около 2 часов, и приступ прошёл. Он вернулся в США. Туда, где его родители исправно платят медицинскую страховку. Но я поинтересовался, а сколько им обойдётся, при необходимости, операция по удалению аппендикса? Оказалось-примерно 7 тысяч долларов, которые не покроются страховкой. Вот Вам и «Тили-тили, тили-бом!», рушится благополучная жизнь в Кошкином доме, потому что денег нет, а есть только долги по кредитам. И надо брать новые кредиты на лечение или даже на погашение предыдущих кредитов. Если после этого случая мне кто-то будет что-то рассказывать хорошего про такое общество, я не поверю. Просто рассказчик за этим хорошим ещё не разглядел какого-то обмана. Капитал ничего не делает без выгоды для себя. Вот и нынешняя власть России через Сороское образование, голливудскую культуру, бесконечную рекламу кредитов и других гадостей усиленно пытается превратить россиян в таких же потребителей-жителей Кошкиного дома в Стране Дураков.

Думаю, что именно об этом пел великий Советский певц Иосиф Кобзон: «Господи, не дай перейти Из жизни вольной в команду смирных»...