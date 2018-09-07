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Депутаты разработали законопроект, который позволит сохранить льготы

7 сентября 2018, 09:55 [ «Аргументы Недели. Кубань» ]

Депутаты разработали законопроект, который позволит сохранить льготы

Депутаты Законодательного Собрания Краснодарского края разработали законопроект, который позволит сохранить региональные льготы, независимо от того, как изменится возраст выхода на пенсию. Законодательную инициативу прокомментировал руководитель кубанского парламента Юрий Бурлачко.

- На заседании фракции «Единой России» мы поддержали законопроект о внесении изменений в отдельные законодательные акты Краснодарского края, в части совершенствования пенсионной реформы. Речь идет о внесении изменений в девять законов Краснодарского края. Эти изменения нацелены на сохранение в полном объеме льгот и мер социальной поддержки наших граждан – жителей Краснодарского края, достигших предпенсионного возраста. Этот законопроект мы планируем рассмотреть на сессии Законодательного Собрания 26 сентября, - отметил Юрий Бурлачко.

Однако, речь идет не только о сохранении региональных льгот. На уровне местного самоуправления тоже существует немалый объем льгот и мер социальной поддержки пенсионеров. Например, это льготы по земельному и имущественному налогам для физических лиц. Их также необходимо сохранить.

- Помимо этого фракция приняла решение дать поручение фракциям партии «Единая Россия» в представительных органах муниципальных образований проанализировать имеющиеся муниципальные нормативные акты и, в течение сентября, также инициировать изменения в нормативные акты, которые касаются льгот и мер социальной поддержки на муниципальном уровне, - подчеркнул спикер ЗСК.

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