Экологическое бедствие в Крыму могло спровоцировать применение американцами климатического оружия. Такое предположение содержится в материале, опубликованном в отечественной блогосфере.

Более десяти дней подряд расположенный в северной части российского полуострова город Армянск и его окрестности накрывают выбросы удушливых кислотных испарений. В связи с этим из населенного пункта были эвакуированы дети.

Автор канала «Крым Pro+» в «Яндекс. Дзен» характеризует сложившуюся в городе ситуацию как экологическое бедствие. Блогер пишет, что его причинами стало перекрытие Киевом Северо-Крымского канала, в результате чего на границе с Украиной образовалась ядовитая пыль, поднявшаяся затем в атмосферу и выпавшая ядовитой росой в Армянске, и отсутствие осадков.

В процитированном материале высказывается версия о том, что засуха в Крыму возникла из-за американских беспилотников, которые за последние полгода неоднократно приближались к полуострову с северо-запада и севера. Бывший сотрудник силовых структур, ставший собеседником блогера, полагает, что дроны распылили вещества, способствующие исчезновению дождевых облаков.