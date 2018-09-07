Стало известно, когда в Москву придут ливни и похолодание

Синоптики дали прогноз погоды на следующую неделю и рассказали, когда в Москву придут холода и осенние ливни. Согласно последней информации, до грядущей среды в столице будет довольно тепло.

По словам метеорологов, уже 12 сентября Москву накроет холодный атмосферный фронт, вследствие чего погода испортится. Температура воздуха будет достигать 18 градусов выше нуля днем и не более 11 ночью. Кроме того, в город придут грозы и ливни, передает Газета.Ru.

В четверг погода будет аналогичной, однако порывы ветра усилятся до 10 метров в секунду. Что касается пятницы, то дожди будут менее обильными, однако столбики термометров не поднимутся выше 18 градусов.