Москвичей ждет теплая и погожая пятница

В пятницу, 7 сентября, в Москве и Подмосковье ожидается теплая погода с переменной облачностью, без осадков. Задержавшийся над столицей антициклон подарит москвичам еще несколько летних дней.

Сегодня днем в столице температура поднимется до +24-26 градусов тепла, по области +21-26 градусов. Ветер слабый, 3-5 метров в секунду. Относительная влажность воздуха 35%. Атмосферное давление высокое – 752 мм ртутного столба.

Синоптики отмечают, что антициклон продолжает удерживать по-летнему теплую погоду в столичном регионе. Погода сегодня и на предстоящих выходных будет очень комфортной для прогулок. Однако из-за повышенного атмосферного давления может ухудшаться самочувствие у метеозависимых людей, особенно у страдающих сердечно-сосудистыми заболеваниями, сообщает М24.