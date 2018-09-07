Москвичей ждет теплая и погожая пятница
7 сентября 2018, 08:00 [ «Аргументы Недели» ]
В пятницу, 7 сентября, в Москве и Подмосковье ожидается теплая погода с переменной облачностью, без осадков. Задержавшийся над столицей антициклон подарит москвичам еще несколько летних дней.
Сегодня днем в столице температура поднимется до +24-26 градусов тепла, по области +21-26 градусов. Ветер слабый, 3-5 метров в секунду. Относительная влажность воздуха 35%. Атмосферное давление высокое – 752 мм ртутного столба.
Синоптики отмечают, что антициклон продолжает удерживать по-летнему теплую погоду в столичном регионе. Погода сегодня и на предстоящих выходных будет очень комфортной для прогулок. Однако из-за повышенного атмосферного давления может ухудшаться самочувствие у метеозависимых людей, особенно у страдающих сердечно-сосудистыми заболеваниями, сообщает М24.
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