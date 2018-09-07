На Дону планируют масштабно расширить комфортную среду

В 2019 году в Ростовской области заметно расширятся масштабы реализации приоритетного проекта «Формирование комфортной городской среды». Об этом заявил донской губернатор Василий Голубев на пленарном заседании областного семинара по благоустройству. Семинар «Среда для жизни-на-Дону» прошел вчера в Матвеевом Кургане и Таганроге.

При этом, стоит заметить, что на третий год выполнения программы в Ростовской области, ее масштабы значительно увеличатся как по финансированию, так и по количеству участников, заявил губернатор.

- В следующем году на благоустройство донских городов и районов мы направим 2,2 млрд рублей. Число участников тоже может быть расширено - до 266. В программе с проектами благоустройства смогут участвовать населенные пункты численностью от 1000 человек, - сказал Василий Голубев.

Из федерального бюджета на реализацию программы будет выделено 1,5 млрд рублей, из областного - более 700 млн. В том числе 500 млн рублей будет выделено дополнительно по решению губернатора.









Если же говорить о распределении денег, то 70% средств будет направлено на благоустройство общественных территорий и 30% - на приведение в порядок дворов.

На семинаре обсудили новые условия конкурса выбора проектов и сроки его проведения.

В Матвеевом Кургане, участники семинара осмотрели благоустроенную центральную площадь поселка со спортивной зоной, детской площадкой, фонтаном.

Во второй половине дня работа была продолжена в Таганроге. Участники, главы муниципальных образований области, обсудили вопросы комплексного развития территорий.









В приморском городе губернатор передал новую коммунальную технику двум городам области: Таганрогу и Новочеркасску.

Экскаватор и четыре мини-погрузчика отправятся в Новочеркасск, а еще семь спецмашин будут работать в Таганроге.

- Уверен, специалисты будут с удовольствием трудиться на новой технике и обеспечивать чистоту и порядок в городах, - сказал Василий Голубев.

Всего же с начала года на Дону для разных муниципалитетов было закуплено 89 единиц коммунальной техники на 375 млн рублей. Больше всего средств – свыше 280 млн рублей – предусмотрено для Таганрога, Новочеркасска и города Шахты.

А начиная с 2010 года для городов и районов Дона с помощью бюджета области было закуплено 350 единиц спецтехники на сумму свыше 1 млрд рублей.









Участники семинара во главе с Василием Голубевым традиционно посетили несколько объектов благоустройства и в приморском городе. В частности, таганрогский сквер «Западный». Именно за эту общественную территорию проголосовало большинство жителей. Здесь уже выполнены работы по озеленению, постелена новая тротуарная плитка, проведено освещение.

СПРАВКА «АН»:

В ноябре 2016 года Минстроем РФ утверждён паспорт приоритетного проекта «Формирование комфортной городской среды» с целью оказания финансовой поддержки субъектам Российской Федерации для реализации проектов по благоустройству.

Проект направлен на формирование единых современных требований к проектированию и благоустройству городов в период с 2017 по 2022 годы.

В соответствии с требованиями федерального законодательства в целях мониторинга и контроля за реализацией приоритетного проекта «Формирование комфортной городской среды» в Ростовской области создана межведомственная комиссия под руководством Губернатора Ростовской области В.Ю. Голубева.

В полномочия МВК входит контроль за ходом выполнения государственной и муниципальных программ и их координация, вопросы, связанные с организацией приоритетного проекта.

2017 год

На реализацию проекта в 2017 году было привлечено 1,2 млрд рублей. За счет этих средств благоустроены 7 общественных пространств, 11 дворовых территорий шести городов: Ростова-на-Дону, Азова, Таганрога, Зверева, Гукова и Донецка.

2018 год

Для успешной реализации проекта в 2018 году выполнены следующие мероприятия:

1. Всеми поселениями с населением свыше 1 000 человек приняты Правила благоустройства.

2. Внесены изменения в Областной закон Ростовской области № 273-ЗС «Об административных правонарушениях», в части повышения административной ответственности за нарушение муниципальных правил благоустройства.

3. Органами местного самоуправления проводится общественное обсуждение муниципальных программ по благоустройству на 2018-2022 годы.

4. Всеми муниципальными образованиями проведена инвентаризация дворовых и общественных территорий согласно минимальному перечню работ, включая детские и спортивные площадки.

3. Проведен областной конкурс проектов благоустройства общественных территорий.

Общественные пространства для благоустройства в 2018 году выбраны путем рейтингового голосования жителей. Планируется благоустроить 70 дворовых территорий, 28 – общественных, 1 – парк. Финансирование 2018 года: 1 640,9 млн рублей (федеральный бюджет – 1 067,3 млн рублей, областной бюджет – 159,5 млн рублей, дополнительное финансирование областной бюджет – 414,1).