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Путин предложил штрафы за увольнение или отказ нанять на работу предпенсионера
6 сентября 2018, 22:25 [ «Аргументы Недели» ]
Президент России Владимир Путин внес поправки в проект федерального закона об уголовной ответственности компаний за необоснованный отказ в приеме на работу граждан предпенсионного возраста.
Размер штрафа для работодателей составит до 200 тысяч рублей, может обернуться изъятием дохода за полтора года или обязательными работами на срок до 360 часов.
Такое же наказание предусмотрено и за увольнение с должности гражданина РФ предпенсионного возраста. Эти поправки в Уголовный кодекс, предложенные главой государства, сегодня внесены в Госдуму.
Под предпенсионным возрастом подразумевается "возрастной период продолжительностью до пяти лет, предшествующий назначению лицу страховой пенсии по старости".
Соответствующий текст поправок, а также сообщение об их внесении были опубликовано сегодня, 6 сентября, на официальном сайте президента Российской Федерации.
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