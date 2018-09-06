Путин предложил штрафы за увольнение или отказ нанять на работу предпенсионера

Президент России Владимир Путин внес поправки в проект федерального закона об уголовной ответственности компаний за необоснованный отказ в приеме на работу граждан предпенсионного возраста. «Единая Россия» внесла первые поправки в пенсионный проект в Госдуму

Размер штрафа для работодателей составит до 200 тысяч рублей, может обернуться изъятием дохода за полтора года или обязательными работами на срок до 360 часов.

Такое же наказание предусмотрено и за увольнение с должности гражданина РФ предпенсионного возраста. Эти поправки в Уголовный кодекс, предложенные главой государства, сегодня внесены в Госдуму.

Под предпенсионным возрастом подразумевается "возрастной период продолжительностью до пяти лет, предшествующий назначению лицу страховой пенсии по старости".

Соответствующий текст поправок, а также сообщение об их внесении были опубликовано сегодня, 6 сентября, на официальном сайте президента Российской Федерации.