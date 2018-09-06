Наступление Киева может сорвать плохая погода

Сильный ветер может оставить без поддержки украинскую армию в случае эскалации конфликта на юге Донецкой народной республики.

Сильный ветер уже стал возможной причиной тишины на юге ДНР. Коминтерново и Ленинское практически ежедневно упоминаются в военных сводках Донбасса в контексте минометных обстрелов. Накануне там сгорел жилой дом от попадания мины. Однако четверг вечером выдался на редкость тихим.

Еще днем по Коминтерново с украинской стороны работал снайпер. Бойцы на позициях вынуждены были укрываться от его огня. Однако в скором времени он затих. Примерно в это время на юге Донецкой народной республики усилился ветер. Конечно, деревья не ломало, тем не менее сила ветра была такова, что раскачивались даже крупные ветки.

В такую погоду не работают ни снайпера, ни артиллеристы. Толку от их стрельбы никакого. Точно в цель положить не удастся ни снаряд, ни пулю.

Сейчас официальный Донецк живет в режиме ожидания наступления украинской армии на юге республики. Разведке удалось получить данные о планирующемся наступлении со стороны Украины. Киев определил часом икс 14 сентября.

Наступление может быть сорвано или вовсе захлебнется, не успев начаться. Причиной этому могут стать погодные условия. Если ветер сохранит силу, то украинская армия останется без артиллерийской и снайперской поддержки. Атака, попросту, захлебнется. Такое мнение корреспонденту АН высказали военные, которые удерживают оборонительные позиции на юге ДНР, как раз в том месте, где украинское минобороны назначило атаку.

Стоит отметить, что на юге ДНР в начале сентября практически всегда ветреная погода. Планирование атаки на этом направлении в сентябре является достаточно опрометчивым шагом.