В Ялте проливные дожди, улицы и подземные переходы затоплены
6 сентября 2018, 21:13 [ «Аргументы Недели» ]
Сегодня, 6 сентября, в Ялте, как и во многих других регионах Крыма, прошли сильнейшие ливни.
В результате часть южнобережного города затопило: некоторые улицы буквально превратились в реки, а в подземные переходы оказалось невозможно зайти.
Фотографиями и видео последствий сегодняшнего дождя поделились пользователи социальных сетей в городских группах.
Напомним, что синоптики прогнозируют сильные дожди, грозы и град в Крыму 6, а также с 7 по 9 сентября. Днем температура воздуха понизится до 20-25 градусов, предупредили в МЧС.
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