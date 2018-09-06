В Ялте проливные дожди, улицы и подземные переходы затоплены

Сегодня, 6 сентября, в Ялте, как и во многих других регионах Крыма, прошли сильнейшие ливни.

В результате часть южнобережного города затопило: некоторые улицы буквально превратились в реки, а в подземные переходы оказалось невозможно зайти.

Фотографиями и видео последствий сегодняшнего дождя поделились пользователи социальных сетей в городских группах.

Напомним, что синоптики прогнозируют сильные дожди, грозы и град в Крыму 6, а также с 7 по 9 сентября. Днем температура воздуха понизится до 20-25 градусов, предупредили в МЧС.